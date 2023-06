Marea frustrare a lui Gini Wijnaldum

După câteva sezoane sclipitoare sub comanda lui Jurgen Klopp la Liverpool, Georginio Wijnaldum a plecat gratis în vara lui 2021 la Paris Saint-Germain, însă nu a impresionat deloc la superechipa din Ligue 1.

Iar parizienii l-au împrumutat la AS Roma, însă nici Jose Mourinho nu a vrut să-l păstreze pe Georginio Wijnaldum, care a vorbit despre marea sa frustrare la finalul sezonului din Serie A.

Fotbalistul neerlandez a precizat că duce lipsă de minute de joc. În fapt, Gini Wjinaldum nu a mai evoluat concret de când era legitimat la Liverpool FC, unde a făcut furori în compartimentul median.

„Nu am vorbit cu Roma sau PSG până acum. Voi alege clubul următor după cum simt. Încă nu m-am decis. Vreau să văd ce opțiuni am. Chiar vreau să joc. Nu am mai făcut-o din 2021”, a spus Gini Wijnaldum pentru AD, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

