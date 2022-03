”Acesta este target-ul meu, să joc cu asemenea echipe”. Alex Cicâldău, prima reacție după assist-ul cu Barcelona

Galatasaray a pierdut, în cele din urmă, meciul cu Barcelona. Pedri a înscris înainte de pauză, după ce s-a distrat cu apărarea turcilor, iar Aubameyang a stabilit scorul final în partea secundă. Cicâldău a oferit o primă reacție după această partidă, în exclusivitatea pentru PRO TV.

Alexandru Cicâldău: ”Acesta este target-ul meu, să joc cu asemenea echipe”

„Cred că am făcut o primă repriză perfectă, ținând cont și de adversar. Sigur este una dintre cele mai bune echipe din lume la ora actuală. A doua repriză să spun că a fost puțină oboseală, dar cred că această oboseală a fost pentru că ei țineau meci și pasau. Nu știu, am pierdut până la urmă, nu pot să spun că a fost cel mai important meci al carierei. Mă bucur că am fost titular și am dat totul să-mi ajut echipa, sunt sigur că vor mai veni astfel de momente.

Barcelona este renumită pentru posesia pe care o are, indiferent cu ce adversar joacă. S-a văzut și astăzi că au o posesie superioară. Acesta este target-ul meu, să joc cu asemenea echipe, să joc la un asemenea nivel. Sunt foarte fericit la Galatasaray, este primul meu an în afara României și trebuie să muncesc în continuare.

M-a împins (n.r. - Jordi Alba), dar nu cred că se poate da așa ușor penalty. Este foarte important, două legende ale ambelor cluburi. Domnul și Hagi a și contribuit la cariera mea ca și fotbalist, îi mulțumesc. Fără el și fără academia lui, nu aș fi ajuns aici!”, a spus Alexandru Cicâldău, la microfonul PRO TV.

Nota primită de Alexandru Cicâldău după Galatasaray - Barcelona

Alexandru Cicâldău a primit nota 6,8 pe portalul de specialitate Sofascore, a doua cea mai mare din echipa lui Galatasaray, după marcatorul Marcao (7,4).

De partea cealaltă, cei mai buni jucători ai Barcelonei au fost Jordi Alba (7,8), Pedri (7,8) și Ferran Torres (7,2).

Alexandru Cicâldău, în Galatasaray - Barcelona 1-2

Minute jucate - 74

Goluri - 0

Pase de gol - 1

Atingeri - 33

Precizie pase - 70% (14 din 20)

Acuratețe centrări - 100% (1 din 1)

Mingi lungimi - 2 încercate, 0 reușite

Șuturi pe poartă - 1

Șuturi în afara porții - 0

Driblinguri - 1 încercat, 0 reușite

Dueluri - 4, 2 câștigate

Dueluri aeriene - 3, 1 câștigat

Mingi pierdute - 11

Faulturi comise - 0

Faulturi suferite - 1

Tacklinguri - 1

Intercepții - 0

Driblat - 1