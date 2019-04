"E un sacrilegiu sa-l tii pe banca!" Messi, ridicat la statutul de ZEU: "Prezenta lui a fost suficienta pentru a evita K.O-ul Barcei!"

A fost un meci nebun aseara intre Villarreal si Barcelona.

Cu Messi pe banca, echipa lui Valverde a inceput bine partida si pana in minutul 16 era deja 2-0 dupa golurile lui Coutinho si Malcom. A urmat apoi o perioada de joc incredibila pentru gazde: Villarreal a reusit sa duca scorul la un incredibil 4-2 in minutul 80.

Pe final, Messi a fost introdus in teren si a evitat un rezultat rusinos pentru Barcelona. A ridicat jocul catalanilor, a marcat un gol superb in minutul 90 si l-a ajutat pe Suarez sa inscrie in minutul 90+3 golul de 4-4.

Jurnalistii de la sport.es il ridica la statutul de zeu pe Messi, asta si in contextul in care Papa Francis a declarat recent ca o astfel de comparatie reprezinta un sacrilegiu.

"Nu exista un moment potrivit pentru a-l odihni pe Messi. Cu el pe teren totul este mai usor, echipa e mai puternica. Fara Messi, Barca e mai putin Barca. Starul argentinian a avut nevoie de mai putin de jumatate de ora (n.red. a fost trimis pe teren in locul lui Coutinho in minutul 61) pentru a rezolva o situatie mizerabila pentru Barcelona. Prezenta lui a fost suficienta pentru a evita K.O-ul. Sacrilegiu este, desigur, sa il ai pe Messi pe banca", a scris jurnalistul Lluis Mascaro, intr-un editorial inchinat lui Messi.