Messi, CUVINTE MARI despre Cristiano Ronaldo! "Mi-ar fi placut sa se intample asta" Starul argentinian are un singur regret

Rivalitatea dintre Lionel Messi si Cristiano Ronaldo a fost intotdeauna pe prima pagina a ziarelor.

Lionel Messi a oferit un interviu eveniment pentru RAC1. Starul argentinian a vorbit despre momentul in care a fost cat pe ce sa plece de la Barcelona, dar si despre rivalul sau de-i viata, Cristiano Ronaldo.

Messi a folosit aceleasi cuvinte frumoase cand a venit vorba despre portughez. Leo a marturisit ca i-ar fi placut ca Cristiano Ronaldo sa ramana la Madrid, iar rivalitatea dintre ei in La Liga sa continue.

"Mi-ar fi placut sa continue la Madrid, pentru ca aceasta rivalitate aducea un plus in La Liga, in El Clasico", a spus Messi.

Argentinianul Barcei a fost intrebat de jurnalisti si despre situatia in care se afla cei de la Real Madrid, care parca nu isi mai regasesc forma dupa despartirea de Cristiano Ronaldo.

"Real Madrid va ramane acolo in top, pentru ca are jucatori foarte buni. Sigur, e evident ca simt lipsa lui Cristiano, orice echipa ar simti-o. In orice caz, Realul are jucatori pentru a se mentine. Este Madrid si are o istorie in spate", a explicat Messi.