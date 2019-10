Messi a mai dorborat un record stabilit de Cristiano Ronaldo. Performanta fantastica a starului Barcei

Leo Messi a reusit primul gol din noul sezon, o lovitura libera superba in poarta Sevillei.

Leo Messi a ajuns la 420 de goluri in La Liga si a doborat recordul stabilit de Cristiano Ronaldo pentru cele mai multe goluri marcate in primele 5 ligi din Europa, Spania, Anglia, Germania, Italia si Franta. Portughezul avea 419 reusite si n-a reusit sa marcheze aseara in derby-ul dintre Juventus si Inter Milano.

Accidentat la inceputul sezonului, Messi a marcat primul gol in etapa 8 pentru Barcelona, din lovitura libera, in scorul de 4-0.

Cu cele patru reusite din meciul cu Sevilla, Barca a ajuns la 300 de goluri marcate cu Ernesto Valverde pe banca, iar 97 din ele ii apartin lui Messi.

Barca e pe locul 2 in Liga dupa opt etape, la 2 puncte in urma marii rivale Real Madrid.