Mbappe, pe coperta revistei TIME la 19 ani: "El e viitorul fotbalului!" Mesajul atacantului francez

Campion mondial cu Franta, Kylian Mbappe are fotbalul la picioare.

Nascut intr-o suburbie a Parisului din parinti imigranti, Kylian Mbappe a sfidat toate sansele si a devenit unul dintre cei mai mari fotbalisti din lume. Asta la o varsta frageda. Revista TIME ii acorda acum prima pagina tanarului jucator francez si titlul de "viitorul fotbalului". Motivul? Pe langa performantele extraordinare de pana acum, Mbappe este si un model de comportament si un luptator pentru eradicarea saraciei din locul sau natal.

Mbappe si-a donat prima de victorie la Cupa MOndiala, adica 500.000 de euro, copiilor bolnavi din Bondy, suburbia Parisului de unde provine. "Pe mine nu ma afecteaza cu nimic, viata lor se va schimba in bine cu acei bani", povesteste Mbappe.

Antrenat de tatal sau in copilarie, Mbappe a fost transferat de PSG de la Monaco in 2017 cu 180 de milioane de euro. Tanarul atacant are un salariu absolut uluitor: 1,5 milioane de euro pe luna, suma ce creste in fiecare sezon.

Intre timp, Mbappe si-a mutat familia din Bondy intr-o casa din centrul Parisului. Spre deosebire de Neymar, celalalt transfer scump de la PSG, Mbappe nu se afiseaza la petrecerile mondene din capitala Frantei si este preocopat doar pe cariera sa.

"Trebuie sa-ti pastrezi luciditatea. Eu am trei criterii: respect, umilinta, luciditate", spune el.

"Familia mea a fost mereu alaturi de mine, suntem foarte apropiati, ei ma sustin de fiecare data. De la inceput, de cand jucam in Bondy si pana acum, cand am meciuri cu 80.000 oameni in tribune. Asta e sprijinul adevarat, ma ajuta enorm pe teren", spune el.