"Inchide gura, negrule!" SCANDAL URIAS de rasism in Brazilia! Incidente incredibile pe Maracana

In timp ce Europa se afla inca sub semnul scandalului de la Paris, Brazilia se cutremura din cauza unui incident care a avut loc pe Maracana.

Mijlocasul lui Flamengo, Gerson, il acuza de rasism pe Juan Pablo Ramirez, jucatorul celor de la Bahia, care i-ar fi strigat "Inchide gura, negrule".

Dupa meciul dintre Flamengo si Bahia, incheiat cu scorul de 4-3, mijlocasul gazdelor a protestat, declarandu-se indignat de atitudinea unora dintre oamenii implicati in fotbal.

"Fotbalul nu e in afara societatii, nu e un loc in care barbarismele ca 'Inchide gura, negrule!' sa poata fi acceptate. E dezgustator ca noi, negrii, trebuie sa vorbim in fiecare saptamana despre rasism si nu se ia atitudine in sport. E trist si cand observ complicitatea unora, care minimizeaza ce s-a petrecut pe Maracana.

Nu voi inchide gura, nu ma voi opri niciodata in lupta mea. Rasismul e o infractiune si trebuie tratat astfel peste tot, si in fotbal! Nimeni nu ma va face sa tac, nici in viata, nici pe teren", a fost mesajul postat de Gerson, pe contul sau de Twitter.

Confederatia braziliana de fotbal a demarat o ancheta dupa incidentele de pe Maracana, columbianul de la Bahia fiind exclus din lot in urma acuzatiilor.

Rasismul este subiectul unor discutii si in Germania, unde Thuram l-a scuipat pe Posch, jucatorul Borussiei Moenchengladbach fiind amendat cu 150.000 de euro si riscand o suspendare de 6 etape.

