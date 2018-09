GOL FANTOMA INCREDIBIL! Mingea a intrat in poarta, jucatorii se bucurau, insa asistentul a ANULAT reusita perfect valabila! VIDEO

Fotbalul din Scotia a produs o faza uimitoare.

S-a intamplat la meciul dintre Patrick Thristle si Greenock Morton din liga a doua scotiana. Arbitrul asistent nu a observat un gol evident marcat de gazde si a anulat reusita. Kris Doolan a reluat necrutator in urma unui corner, mingea a lovit bara si a intrat in poarta, insa a sarit inapoi in teren, derutandu-l pe arbirtrul asistent, care nu a validat reusita in ciuda protestelor insistente.



Faza nu a afectat scorul final, deoarece gazdele s-au impus cu 1-0.