Ghinion incredibil pentru Cristi Ganea! Ce s-a intamplat la debutul sau pentru Numancia!

Cristi Ganea a plecat de la Athletic Bilbao.

Fostul jucator de la Viitorul si Athletic Bilbao a debutat ieri pentru noua sa echipa, Numancia. Cristi Ganea a jucat 87 de minute in meciul terminat la egalitate cu Reus, scor 1-1, dar a fost nevoit sa paraseasca terenul, fiind accidentat. Cu toate acestea, presa spaniola a apreciat jocul lui Ganea. Numancia a fost egalata dupa ce romanul a iesit de pe teren.

Fundasul de 26 de ani a fost imprumutat de Bilbao, pana in vara, la ocupanta locului 13 din a doua liga spaniola. Numancia are 23 de puncte, cu doar 2 mai mult decat primul loc retrogradabil.

Cristi Ganea pare ca este urmarit de ghinioane, pentru ca la debutul sau pentru Athletic Bilbao in LaLiga a suferit o lovitura in zona coastelor si a fost schimbat in minutul 50 al meciului cu Levante.