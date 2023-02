Meci nebun pentru Mirel Rădoi în Arabia Saudită: 4 goluri în 9 minute!

La șase zile după prima victorie obținută în Arabia Saudită ca antrenor, 2-0 contra lui Al Ettifaq, Mirel Rădoi nu a putut trece de penultima clasată, după un adevărat thriller, cu patru goluri marcate în decurs de doar nouă minute.

Al Adalh a deschis scorul în minutul 59, prin peruanul Christofer Gonzales, însă echipa lui Mirel Rădoi a revenit rapid și chiar a trecut în avantaj. Knowledge Musona (63') și Mukhtar Ali (65') au înscris pentru Al Tai.

Ali produced Al Tai's quick-fire second, to go ahead ????#RoshnSaudiLeague | @aladalahclub | @Tai1381ENpic.twitter.com/dyh9h8UGiM