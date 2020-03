"Fara suporteri la meciuri pana in octombrie!" Anunt ZGUDUITOR pentru fanii fotbalului facut de un epidemiolog din Italia 

Pandemia de coronavirus face tot mai multe victime, iar campionatele de fotbal ar putea fi "inghetate", insa cluburile ar putea avea de suferit si sezonul urmator din cauza asta.

Pierluigi Lopalco, un epidemiolog dintr-un grup de lucru din Italia avertizeaza in legatura cu prezenta suporterilor la meciuri, desi ambitia oficialilor Serie A este ca liga sa se reia in mai. Sansele ca acest lucru sa se intample sunt aproape minime, tinand cont ca Italia a atins un nou numar imens de persoane decedate in 24 de ore, 793.

"Trebuie sa fim sinceri cu oamenii, fara sa ii terorizam. Cred ca probabil va fi imposibil ca suporterii sa mearga la meciuri inainte de luna octombrie. Predictia mea este ca masurile restrictive in privinta deplasarilor vor continua cel putin pana in vara.

Poate fi facuta si trebuie facuta o atenuare, ca sa putem reveni la munca, la iesiri, insa trebuie totul facut foarte lent si cu precautie", a declarat Pierluigi Lopalco pentru La Republica.

