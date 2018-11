"Este pur si simplu VULGAR!" Atac fara precent al italienilor! Pe cine considera vinovat pentru ca Ronaldo va rata Balonul de Aur in 2018

Jurnalistii italieni sunt convinsi ca Balonul de Aur nu va fi castigat anul acesta de Cristiano Ronaldo sau Messi.

Italienii de la Corriere dello Sport au lansat in editia tiparita de astazi un atac neasteptat asupra lui Florentino Perez si a Balonului de Aur! Directorul ziarului, Ivan Zazzaroni, scrie in articolul de pe prima pagina ca Perez este cel care influenteaza modul in care sunt alesi finalistii si castigatorul Balonului de Aur!

Zazzaroni scrie ca finalistii vor fi Modric, Mbappe si Varane conform clipului publicat accidental de France Football, cei care organizeaza evenimentul. Zazzaroni scrie ca ignorarea lui Cristiano Ronaldo si, mai ales, a lui Antoine Griezmann este "vulgara si <<hraneste>> suspiciunea de influenta politica".

"Balonul de Aur ar trebui sa fie al lui Griezmann. Singurul lui <<defect>> este ca joaca la echipa pe care Florentino o detesta" mai scrie Zazzaroni.