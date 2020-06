Fotbalistii care ii fac in ciuda pandemiei! Top 10 jucatori carora le-a crescut pretul in acest an

Pandemia de coronavirus a dus si la scaderea valorii fotbalistilor din toata lumea. De exemplu, in ultimele luni valoarea lui Icardi a scazut cu 30% fata de pretul stabilit intre Inter si PSG vara trecuta.

In schimb, in cazul altor fotbalisti pretul a crescut, chiar daca nu atat de mult pe cat ar fi facut-o, cel mai probabil, in conditii normale.

Iata cum arata top 10 jucatori a caror valoare a crescut cel mai mult in primele 4 luni ale anului, potrivit site-ului transfermarkt.com:

1. Erling Haaland (Borussia Dortmund) - de la 50 la 72 de milioane de euro (+22 milioane).

2. Alphonso Davies (Bayern Munchen) - de la 25 la 45 de milioane de euro (+20 milioane).

3. Gabriel Veron (Palmeiras) - de la 7.5 la 22.5 milioane de euro (+15 milioane).

4. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) - de la 3.5 la 18 milioane de euro (+14.5 milioane).

5. Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) - +13.5 milioane de euro, dupa ce la inceputul anului nu era cotat pe site.

6. Alexander Isak (Real Sociedad) - de la 10 la 22.5 milioane de euro (+12.5 milioane).

7. Marash Kumbulla (Hellas Verona) - de la 10 la 22.5 milioane de euro (+12.5 milioane).

8. Tanguy Kouassi (PSG) - +11 milioane de euro, dupa ce la inceputul anului avea o valoare foarte, foarte mica pe site.

9. Rayan Cherki (Ol. Lyon) - de la 8 la 18 milioane de euro (+10 milioane).

10. Dusan Vlahovic (Fiorentina) - de la 6 la 16 milioane de euro (+10 milioane).