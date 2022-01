E gata! Al doilea transfer al bogaților de la Newcastle în această iarnă. ”Coțofenele” îi plătesc clauza de reziliere

Se așteaptă ca noua conducere a ”coțofenelor” să pregătească o campania spectaculoasă de achiziții pentru salvarea echipei de la retrogradare. În Premier League, Newcastle se află într-o situație dificilă. Este pe penultimul loc, cu doar 11 puncte, la egalitate cu Burnley.

De la Burnley va veni și următorul transfer al lui Newcastle. Este vorba despre atacantull Chris Wood (30 de ani).

Newcastle îi va plăti clauza de reziliere, în valoare de 28 de milioane de euro, iar în cursul zilei de miercuri va efectua vizita medicală și va semna contractul cu ”coțofenele”, valabil pentru următoarele trei sezoane, notează jurnalistul Nicolo Schira.

Wood ar fi al doilea transfer al iernii pentru Newcastle, care a plătit 15 milioane de euro pentru transferul lui Trippier de la Atletico Madrid.

