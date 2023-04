Două echipe importante se luptă pentru Andrea Pirlo! Unde ar putea antrena

Antrenorul italian ar putea pleca de la echipa sa după un singur sezon. Este dorit tot în Turcia, dar la campioana en-titre, Trabzonspor, care are un sezon sub așteptări.

După ce a reușit surpriza în sezonul precedent, reușind să câștige titlul, Trabzonspor este acum pe locul șase în Turcia, cu 44 de puncte, departe de locurile ce asigură prezența în Europa.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Pirlo ar fi principala țintă a celor de la Trabzonspor. De asemenea, și Feberbahce este interesată de tehnicianul italian, având în vedere că și-ar putea pierde antrenorul, care a primit o ofertă importantă din Arabia Saudită.

Andrea #Pirlo is the main target of #Trabzonspor for the next season. #Fenerbahce also monitoring him as a possibile candidate if Jorge #Jesus doesn’t accept the contract extension. The portuguese coach has received a rich bid from Saudi Arabia. #transfers