Cosmin Olăroiu pregătește a doua lovitură din mercato: ofertă pentru un star de la Barcelona!

Jurnalistul Fabrizio Romano scrie că formația din Emirate l-a ofertat pe Miralem Pjanic (32 de ani), mijlocașul Barcelonei, căruia i-a oferit un contract pe trei sezoane. Al Sharjah așteaptă acum un răspuns din partea bosianicului, care nu a jucat deloc în acest sezon și mai are doi ani de contract cu catalanii.

Sursa citată scrie că existe șanse ca Pjanic să plece de la Barcelona, iar clubul ar fi pregătit să se despartă de bosniac în cazul în care jucătorul va accepta oferta venită din Emiratele Arabe Unite.

Pentru echipa lui Cosmin Olăroiu ar fi al doilea transfer spectaculos al verii. Al Sharjah l-a mai adus, tot din Spania, pe Paco Alcacer (29 de ani), atacantul lui Villarreal, care a mai evoluat în trecut pentru Valencia, Barcelona sau Borussia Dortmund.

Miralem Pjanic a fost transferat de Barcelona în septembrie 2020, de la Juventus, în schimbul sumei de 60 de milioane de euro. În primul sezon pe Camp Nou, bosniacul a jucat în 30 de meciuri, însă nu a avut performanțe notabile, astfel că în stagiunea precedentă a fost împrumutat în Turcia, la Beșiktaș, unde a oferit patru pase decisive în 26 de partide.

Pjanic a revenit la Barcelona în această vară, însă a fost rezervă neutilizată în toate cele patru meciuri de campionat ale catalanilor.

Excl: Miralem Pjanić has received a proposal by Sharjah FC in UAE pro league on a three year deal — up to the player, there’s a chance to leave Barcelona for Pjanić. ???????????????? #FCB

Transfer market’s still open there and so Barça are prepared to let him go if Miralem will accept. pic.twitter.com/odrc0eNtTD