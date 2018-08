Reactia geniala a lui Zlatan Ibrahimovic cand un moderator ii pronunta gresit numele! I-a dat replica imediat

Zlatan Ibrahimovic se simte excelent la Los Angeles. Aflat in centrul atentiei, fostul atacant de la Barca, Milan, Juventus sau Man United, i-a obisnuit deja pe americani cu replicile sale amuzante. Ultimul moment a avut loc inainte de un interviu pentru ESPN.

Un clip publicat pe internet arata conversatia dintre Zlatan si unul dintre moderatorii emisiunii, Tony Kornheiser. Acesta a facut marea greseala sa puna gresit accentul pe prenumele jucatorului! Replica lui Ibrahimovic a venit imediat.

"Ar fi trebuit sa stii numele meu pana acum" i-a spus Zlatan, spre amuzamentul tuturor.

Behind the scenes footage of the moments just before and after our interview with Zlatan... pic.twitter.com/2JB1Lslp2C