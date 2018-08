"LEUL ERA INFOMETAT!" Zlatan este de neoprit la LA Galaxy: a reusit primul hattrick in MLS! Reactia incredibila dupa golul care a adus victoria cu 4-3

Zlatan a ajuns la 15 goluri in 17 partide pentru Los Angeles Galaxy.

Primul hattrick al lui Zlatan Ibrahimovic a venit in meciul nebun cu Orlando City, castigat de LA Galaxy cu scorul de 4-3! Echipa lui Zlatan a revenit in 3 randuri pe tabela iar atacantul suedez a fost cel mai bun de pe teren.

Higuita a deschis scorul pentru Orlando in minutul 18, Giovanni Dos Santor reusind sa egaleze in minutul 39. Chiar inainte de pauza a venit autogolul lui Ciani, 2-1 pentru Orlando. Repriza a doua a fost a lui Zlatan: a egalat la 2 cu o lovitura de cap, pentru ca Dwyer sa duca scorul la 3-2 pentru Orlanda in minutul 54.

Zlatan a reusit apoi sa inscrie de 2 ori in minutele 67 si 71 - dupa ultima reusita, Ibra si-a scos tricoul! A fost primul sau hattrick in Major League Soccer. "Leul era infometat" au scris cei de la LA Galaxy pe pagina oficiala de Facebook dupa partida.