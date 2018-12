BREAKING NEWS | S-au incheiat negocierile dintre Atletico si Bayern Munchen! Ce se intampla cu transferul de 80 de milioane de euro

Bayern Munchen nu a dorit sa strice in vreun fel relatiile cu clubul spaniol.

Desi putea sa plateasca inca din iarna clauza de reziliere a contractului lui Lucas Hernandez de la Atletico Madrid, Bayern Munchen a ajuns la o intelegere cu clubul spaniol ca transferul sa aiba loc in vara viitoare, anunta AS. In urma unei discutii intre Gi Marin, Berta, Rummenigge si Hoeness, cele 2 cluburi au ajuns la un acord final.

Bayern a contactat-o pe Atletico pentru a le transmite intentia de a-l cumpara pe Lucas Hernandez - cei de la Atletico au raspuns ca nu exista nicio intentie de a renunta la jucator, astfel ca achitarea clauzei de reziliere in valoare de 80 de milioane de euro reprezinta singura varianta pentru a-l cumpara pe fundasul francez.

Cei de la Atletico incearca sa-i prelungeasca actualul contract lui Lucas Hernandez si sa-i mareasca aceasta clauza, insa oferta lui Bayern pentru jucator este de 8.5 milioane de euro pe sezon, salariu pe care Atletico nu-l poate oferi deoarece a ajuns deja la pragul impus de La Liga. Totusi, Bayern le-a transmis celor de la Atletico ca nu vor plati in aceasta iarna clauza la solicitarea conducatoriilor clubului spaniol.