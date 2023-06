Arabii iau tot! Al-Ahli vrea să dea o lovitură de imagine cu transferul starului de la Manchester City

Al-Ittihad a dat două lovituri în această vară pe piața transferurilor. Karim Benzema a fost prezentat oficial, iar transferul lui N'Golo Kante a fost deja rezolvat.

Acum, Al-Ahli vrea să dea și ea o lovitură de imagine. Președintele clubului la care a evoluat, în trecut, și Nicolae Stanciu, este în Londra pentru a negocia posibilul transfer al lui Riyad Mahrez (32 de ani), scrie jurnalistul James Benge.

Rămâne de văzut în ce condiții vor fi dispuși cei de la Manchester City să renunțe la fotbalistul algerian, având în vedere că acesta mai are contract până în 2025 cu formația pregătită de Pep Guardiola.

Din 2018 la Manchester City, Mahrez a fost și în acest sezon unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Guardiola. A evoluat în 47 de partide, a marcat de 15 ori și a oferit 13 pase decisive, în toate competițiile.

