Ar fi putut fi FORTA EUROPEI! Acesta este clubul care a facut transferuri de aproape 1 MILIARD de euro in ultimii ani! Cum arata topul celor mai scumpe mutari

Din articol Topul celor mai scumpe transferuri reusite de Benfica:

Unul dintre cluburile de top din Europa are o Academie de milioane.

Este vorba despre Benfica Lisabona, care a vandut, in ultimii 10 ani, fotbalisti crescuti la Academia clubului pentru care au incasat aproape 1 miliard de euro.

Cel mai scump transfer din istoria clubului portughez este Joao Felix, care a ajuns la Atletico Madrid contra sumei de 127 de milioane de euro.

Al doilea fotbalist in topul celor mai bine vanduti este Ruben Dias, care a fost cumparat de Manchester City pentru 68 de milioane de euro. Cele doua mutari s-au facut in ultimele 18 luni, clubul incasand astfel aproape 200 de milioane de euro dintr-un foc.

Potrivit sefului de la departamentul pentru copii si juniori din cadrul clubului, Academia Benficai este la cel mai inalt nivel in Europa.

"Am un vis ca Benfica sa castige Champions League cu jucatorii de la Academie. Si acest lucru este posibil daca va uitati la ce fotbalisti am produs in ultimii ani. Nimeni nu e la acelasi nivel cu noi cand vine vorba de descoperirea de noi talente", a declarat Rodrigo Magalhaes, potrivit Goal.

Benfica ar fi fost, cu siguranta, una dintre marile forte ale Europei in cazul in care nu si-ar fi vandut jucatorii pe care a obtinut aproape 1 miliard in ultimii ani. Iata cum ar fi putut arata primul 11 al echipei: Ederson - Semedo, Lindelof, Dias, Coentrao - Bernardo Silva, Witsel, Matic, Di Maria - Raul Jimenez, Joao Felix.

Topul celor mai scumpe transferuri reusite de Benfica:



1. Joao Felix (transferat la Aletico Madrid) - 127 de milioane de euro

2. Ruben Dias (transferat la Manchester City) - 68 de milioane de euro

3. Ederson (transferat la Manchester City) - 40 de milioane de euro

4. Axel Witsel (transferat la Zenit) - 40 de milioane de euro

5. Raul Jimenez (transferat la Wolves) - 38 de milioane de euro

6. Nelson Semedo (transferat la Barcelona) - 35 de milioane de euro

7. Victor Lindelof (transferat la Manchester United) - 35 de milioane de euro

8. Renato Sanches (transferat la Bayern) - 35 de milioane de euro

9. Angel Di Maria (transferat la Real Madrid) - 33 de milioane de euro

10. Fabio Coentrao (transferat la Real Madrid) - 30 de milioane de euro