Anunt incredibil facut aseara: finala Champions League se REJOACA! Decizia controversata a sistemului VAR a provocat nebunia

Mansa a doua a finalei Champions League din Africa dintre Esperance si Wydad Casablanca se va rejuca.

Confederatia Africana de Fotbal a luat o decizie fara precedent dupa scandalul de la returul finalei de Champions League dintre tunisienii de la Esperance si marocanii de la Wydad Casablanca. Jucatorii lui Wydad au decis sa paraseasca terenul in minutul 60 dupa ce o reusita de-a lor a fost anulata cu VAR, insa nu ar fi trebuit! Jucatorilor nu le-a fost dezvaluit faptul ca sistemul nu functiona!

Cum jucatorii lui Wydad au refuzat sa mai joace, victoria le-a fost acordata celor de la Esperance in prima instanta, acestia sarbatorind pe teren castigarea trofeului! Insa miercuri seara a venit decizia ca meciul sa se rejoace.

Meciul nu va avea loc inainte de Cupa Africii pe Natiuni care incepe pe 19 iunie. In mansa tur a fost 1-1 in Maroc iar cei de la Esperance conduceau cu 1-0 in momentul in care a avut loc controversa.