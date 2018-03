"ALARMA Messi"! Catalanii tremura inainte de meciul Argentina - Spania! Ce se intampla cu starul Barcei

Messi ar putea rata si partida cu Spania dupa ce nu a jucat nici cu Italia.

Leo Messi are in continuare un disconfort la muschi si este incert pentru partida din aceasta seara a Argentinei contra Spaniei. Desi a completat antrenamentul duminica si luni, Messi s-a plans de dureri la coapsa si adductor!

Astfel, selectionerul Jorge Sampaoli si staff-ul sau amana decizia in privinta folosirii lui Leo Messi pentru ziua de astazi. In orice caz, Messi nu va juca 90 de minute in partida ce va avea loc pe Wanda Metropolitan. Messi a declarat ca isi doreste mult sa joace: "Vreau sa joc impotriva Spaniei, am ramas cu dorinta contra Italiei. M-am antrenat normal, sper sa joc" spunea Messi luni pentru Fox Sport.

Daca Messi va forta, poate fi o veste proasta pentru Barcelona. Catalanii joaca saptamana viitoare partida tur cu AS Roma din sferturile UEFA Champions League.