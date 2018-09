Planul despre care nu s-a stiut NIMIC! Zlatan, Ronaldo si Pique la acelasi club?! Dezvaluirile momentului. unde ar putea juca

David Beckham are planuri mari la Inter Miami!

Superstarul englez vrea sa-i convinga pe mai multi dintre prietenii sai din fotbal sa i se alaturi la Inter Miami, clubul pe care il conduce. Inter va debuta in MLS abia in 2020, dar Beckham deja cauta jucatori pe care sa-i aduca. Primele nume de pe lista lui au fost dezvaluite de Daily Express: Ronaldo, Zlatan, Rooney si Gerard Pique! Beckham e constient ca ii va fi aproape imposibil sa-i atraga pe toti, insa va incepe discutii personale cu toti pentru a vedea daca are vreo sansa de a-i avea in lot pentru 2020.

Inter Miami si-a dezvaluit ieri stema si numele. Subiectul a fost unul dintre cele mai dezbatute ale momentului in Statele Unite. Fanii altor echipe au ras de alegerea facuta de Beckham in privinta identitatii echipei.