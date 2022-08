Prima reacție a lui Mircea Lucescu după eșecul cu Benfica. Ce l-a deranjat pe tehnicianul român: "Nu e normal!"

Formația antrenată de Mircea Lucescu are șanse minime de calificare în grupele competiției europene, iar tehnicianul român s-a arătat nemulțumit de faptul că nu a avut la dispoziție toți jucătorii.

Marele absent al ucrainenilor a fost Sergiy Sydorchuk, cel care a fost suspendat pentru "cumulul" de cartonașe.

Mircea Lucescu, deranjat de structura preliminariilor din cupele europene

"Nu a fost un meci ușor pentru noi. Am avut câteva ocazii de a marca, dar nu le-am transformat. Dar cred că nu are sens să comparăm adversarii de astăzi.

Benfica are o echipă multinațională, cu patru-cinci brazilieni, doi argentinieni, un spaniol, un grec, un portughez de nivel înalt, în timp ce noi, după cum ați văzut, aveam pe teren jucători care fuseseră recent la Academie, de 18-19 ani.

Cred că dacă l-am fi avut astăzi pe teren pe Sydorchuk, în centrul terenului, nu am fi primit două goluri, experiența lui ne-ar fi de mare folos. Dar l-am pierdut după meciul cu Sturm Graz.

Cred că nu este normal că am jucat deja patru meciuri și am rămas fără un jucător-cheie din cauza suspendării, iar unele echipe își încep performanța de calificare, după cum se spune, de la zero. Drept urmare, am rămas fără jucători importanți pentru noi, am făcut greșeli și am primit un gol", a declarat Lucescu la conferința de presă, citat de sport.ua.