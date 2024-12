Mihai Leu (55 de ani) e un om care a trăit pentru și alături de sport! Pentru că, după o carieră de nivel înalt în ringul de box, s-a reinventat și a reușit să se facă pilot de raliuri. Cu rezultate spectaculoase chiar.

Un om inepuizabil, Mihai Leu a primit o lovitură dură, acum aproape zece ani, când a fost diagnosticat cu cancer la colon. Se întâmpla în 2014, când a și fost operat de două ori. Un om puternic din punct de vedere mental, dar și cu un organism care l-a ajutat în această luptă cu cancerul, Mihai Leu a dus-o bine până în luna mai a acestui an. Când, din nou, au apărut unele complicații din cauza cărora s-a internat abia acum, la Spitalul Fundeni din Capitală.

De starea fostului pugilist s-au interesat mulți dintre prietenii săi, printre care și Ioan Andone (64 de an). Într-o intervenție la Antena Stars, „Fălcosul“ a oferit ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mihai Leu.

„Mihai Leu e bine. Am fost la spital la el, am mai fost și acum o săptămână, dar Mihai e bine. A avut momente mai grele, dar Mihai e un boxer, e un pilot, are un organism puternic și să-i dea Dumnezeu sănătate. A fost mult mai rău, a trecut Mihai prin clipe extrem de grele, dar el fiind un luptător a trecut și chiar aseară l-am vizitat, am povestit și o să mă mai duc. Eu l-am văzut și când era mai rău“, a declarat fostul dinamovist.