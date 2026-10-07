Trei pugiliști români au obținut, marți, calificarea în sferturile de finală ale Campionatelor Europene de box Under-17 de la Budva (Muntenegru): Cristi Cașu, Alexandru Butan și Sebastian Varan.

Trei români s-au calificat în sferturi la Europenele Under-17

La cat. 46 kg, Cristi Cașu l-a învins la puncte pe turcul Berkay Sergin Demir (5-0), iar în sferturi va boxa cu belarusul Artiom Pranovici, pe 8 octombrie.

Alexandru Butan a câștigat la puncte în fața azerului Vaghif Mamadali (4-1), în optimile cat. 50 kg, iar în sferturi îl va înfrunta pe italianul Dennis Lebedenko, în data de 8 octombrie.

Sebastian Varan îl va întâlni pe armeanul Romik Harutiunian, pe 8 octombrie, în sferturile de finală ale cat. 66 kg, după ce s-a impus la puncte în fața rusului Ignat Volkov (4-1).

AGERPRES