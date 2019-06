Spartanul Biea va avea galerie ca la fotbal la meciul pentru centura cu pantera din Mexic! Boxerul e cu echipa fanilor din Timisoara

Biea se lupta cu Gurrola maine, la PRO X, de la ora 21:00!

Luptatorii si-au uflat muschii si si-au etalat tatuajele la cantar. Fanii Timisoarei vin sa-i faca galerie spartanului Biea la lupta cu Jesus - Pantrera din Mexic.

"Cum spune si Mayweather, puneti presiune pe mine ca o sa fiu mult mai concentrat", spune Flavius Biea.

Gala "Noaptea campionilor - revolutie in ring la Timisoara" e in direct la PRO X, vineri seara de la noua. Romanul Eronim s-a antrenat in America pentru lupta cu un moldovean.

"M-am intalnit cu Joshua si am fost foarte entuziasmat sa-l intalnesc. Sper sa ajung si eu ca el", spune Eronim Aradoaie.