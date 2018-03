Pregatiti elicopterul, aranjati teancurile de bani: Mayweather vine in Romania!! "Trecem si pe la Constanta!"

JOSHUA vs. PARKER, cel mai asteptat meci de box al anului, e in direct la PRO TV, sambata la miezul noptii

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Ronald Gavril, boxerul roman stabilit in Las Vegas care face parte din echipa lui Mayweather, a fost invitat in aceasta dimineata la Ora exacta in sport, la PRO X.

Gavril a povestit cum este Mayweather in viata de zi cu zi, dincolo de sclipirea vietii fabuloase pe care o afiseaza pe retelele de socializare.

"Asa s-a promovat el, unii il plac, altii nu, dar toata lumea il respecta."

"Sigur ca e si o parte de teatru, eu am fost la multe petreceri private de-ale lui si el bea apa plata si cola. E un profesionist adevarat si un baiat foarte inteligent."

"Cum am ajuns in echipa lui? Uite cu pumnii astia doi. Altfel nici nu aveam cum, nu puteam sa ma duc eu la el sa ii spun sa ma ia. A auzit de mine, facusem KO pe cineva, a venit sa ma cunoasca si asa am semnat cu el, in 2013."

Gavril spune ca l-a convins pe Mayweather sa vina in vacanta in Romania.

"A zis ca vrea sa vina. A mai fost prin Europa, vrea sa faca o vacanta si aici."

"As vrea sa vina vara, sa mergem pe la Constanta, l-as duce si la munte, avem o tara frumoasa si are ce sa vada aici.", a mai spus Ronald Gavril.