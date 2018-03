Atentie, Gigi Becali! :) Lutu, pe picior de plecare: "Si-a luat deja viza, poate ii gasim o echipa aici!"

Ionut Lutu si-a luat licenta de antrenor la inceputul anului

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Ronald Gavril, boxerul roman care face parte din echipa lui Mayweather, si-a luat vacanta de o luna si a venit in Romania. Gavril a fost in acesta dimineata la Ora exacta in sport, la PRO X.

Pe langa box, Gavril e pasionat de tenis si fotbal, iar aseara a vazut meciul Romaniei alaturi de Ionut Lutu, prietenul sau bun.

Gavril il asteapta pe Lutu in Las Vegas, acolo unde este el stabilit. A aflat ca Lutu si-a luat si licenta de antrenor.

"Am vazut meciul cu prietenul Lutu. Il cunosc de cativa ani pe Lutu."

"N-a fost pana acum la mine, e foarte ocupat cu treburile pe aici. Dar vine, si-a obtinut deja viza."

"Si-a luat si licenta de antrenor? Nu stiam... pai poate ii gasim o echipa pe acolo.", a spus Gavril la Ora exacta in sport.