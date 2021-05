"O sa pateasca precum dictatorii!" Mesajul lui Gigi Becali pentru Burleanu dupa ce seful FRF i-a propus o intalnire

Gigi Becali i-a transmis un avertisment lui Razvan Burleanu.

Patronul celor de la FCSB a vorbit despre intalnirea pe care o va avea cu presedintele FRF, pentru a discuta despre convocarile pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Becali a spus ca nu va refuza dialogul, dar ca nu va accepta oricum prea usor sa-si lase jucatorii la Olimpiada. In plus, omul de afaceri a dezvaluit si ce asteptari are de la discutia cu Razvan Burleanu.

"Ma vad cu orice om, am ajuns la varsta la care am dobandit aceasta calitate. Razvan Burleanu este tanar, e destept, dar fiecare om isi face dreptate in particica lui.

Nu trebuie sa ne depasim atributiunile, trebuie fiecare sa ne vedem de ale lui. Pentru ca o sa ai o ascensiune de moment, dar mai apoi vei pati precum dictatorii.

Problema nu este ca eu sa ma intalnesc cu el, problema este ca si el sa asculte. Eu am ajuns la o varsta la care am disponibilitatea sa ascult, dar trebuie sa o aiba si el.

Eu spun mereu lucrurilor pe nume si cred ca v-ati convins de asta. Nu am de ce sa ma ascund. Iubesc oamenii, imi place sa vorbesc cu ei, dar si eu vreau sa fiu ascultat", a declarat Gigi Becali, pentru digisport.ro.