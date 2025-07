Gary Lineker (64 de ani) s-a retras din fotbalul profesionist în Japonia, în urmă cu douăzeci și unu de ani și are de gând să se pensioneze și din cariera de prezentator de emisiune sportivă, la finalul sezonului 2025/26.

Guvernul Bolojan scumpește fotbalul! Mihai Rotaru a calculat cât va costa în plus un bilet și are un pont pentru fani

Camelia Ceasar pleacă de la AS Roma! Echipa cu care negociază portarul român

Apropierea de Anthony Joshua - sportiv cu o înălțime de 1,98 metri și o greutate aproximativă de 111 kilograme - i-a dat însă bătăi de cap și l-a lăsat cu „accidentare” la picior pe Gary Lineker.

Cameron Norrie, și nu Jack Draper e speranța britanicilor la Wimbledon 2025

„Are niște picioare... stătea pe scaun cu picioarele îndepărtate și nu mai era suficient loc. Am fot forțat, pentru vreo șapte ore, să mă fac eu mic până ce am ajuns să am crampe la coapse.

Meciurile tot continuau, iar la un moment dat am vrut să țip, dar nu am avut curajul să îi spun: 'poți să îți miști dracului picioarele și să-mi faci și mie puțin loc?'

Dar e un tip extraordinar, m-am simțit bine alături de el,” a descris pentru Express Gary Lineker situația mai puțin așteptată, trăită la Wimbledon.

Carlos Alcaraz l-a învins pe Andrey Rublev, sub privirile sportivilor menționați, scor 6-7, 6-3, 6-4, 6-4, pentru a-și asigura un bilet în sfertul de finală pe care îl va disputa contra favoritului gazdelor, britanicul Cameron Norrie.