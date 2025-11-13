Revista Ring a anunţat pentru prima dată planurile pentru acest meci pe Netflix, care ar urma să aibă loc în decembrie, la Miami.

Ar putea fi meci de gală la Miami! Jake Paul - Anthony Joshua

Paul avea programat vineri un meci demonstrativ la Miami împotriva lui Gervonta „Tank” Davis, actualul campion WBA la categoria uşoară (61 kg) şi fost campion la categoriile super-pană şi super-uşoară.

Meciul a fost anulat la 3 noiembrie, după ce Davis a devenit învinuit într-un proces civil şi într-o anchetă penală conexă. Courtney Rossel, fosta iubită a lui Davis, l-a acuzat pe Davis de agresiune, agresiune agravată, sechestrare, răpire şi provocare intenţionată de suferinţă emoţională.

Joshua, în vârstă de 36 de ani, are mult mai multă experienţă decât Paul, fost star YouTube devenit boxer, care are 28 de ani şi a debutat ca profesionist în 2020. Joshua (28-4, 25 KO) a debutat ca profesionist în octombrie 2013, după ce a câştigat medalia de aur la categoria supergrea la Jocurile Olimpice din 2012.

Dar Joshua nu a mai luptat din 21 septembrie 2024, când a fost făcut KO în runda a cincea de Daniel Dubois, care l-a doborât de patru ori, scrie News.ro.

