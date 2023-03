Doliu în Ucraina. Un mare sportiv a murit ca un erou

Boxerul ucrainean Maxim Galinicev, care a câştigat medalia de aur la Campionatele Europene de juniori din 2017 şi a decis să nu participe la Europenele de anul trecut pentru a-şi apăra ţara cu arma în mână, a fost ucis pe 10 martie, într-un schimb de focuri cu militarii ruşi, la Lugansk, anunţă EFE.

Potrivit presei ucrainene, sportivul de 22 de ani s-a înrolat în armată ca voluntar şi s-a întors pe front în ciuda faptului că a fost rănit de două ori.î

Galinicev a fost unul dintre cei mai promiţători tineri sportivi ucraineni. În 2018 a câştigat argintul la Jocurile Olimpice de juniori şi a fost din nou pe podium, pe poziţia a 2-a, la Campionatul European sub 22 de ani desfăşurat în 2021.



