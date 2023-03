Sorana Cîrstea (32 ani, 74 WTA) a câștigat în faţa cehoaicei după o oră şi 31 de minute. În primul set, Karolina Muchova (26 ani, 55 WTA) a condus cu 2-0, 3-1 şi 5-3, dar românca a reuşit să întoarcă scorul şi să câştige cu 7-5. S-a impus categoric în actul secund, cu 6-1, după o serie de cinci ghemuri.

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 96.955 de dolari şi 120 de puncte WTA, iar în optimi va înfrunta o altă cehoaică, pe Marketa Vondrousova (23 ani, 76 WTA), care a trecut cu 6-1, 6-2 de conaţionala Karolina Pliskova (31 ani, 17 WTA).

Ilie Năstase (76 ani) consideră că dacă Sorana Cîrstea își va continua forma bună, se va îndrepte spre Top 10 WTA. Mai mult, primul lider mondial din istorie crede că vârsta nu o poate împiedica să obțină această performanță, pentru că acum are în arsenal experiența necesară.

„Are rezultate foarte bune în acest an, deşi nu am văzut multe meciuri. Cred că vrea să meargă spre Top 10, să vedem dacă poate să urce aşa mult. Nu este târziu, la vârsta ei are o mare experienţă, a jucat multe turnee, totul este posibil.

Sunt foarte multe jucătoare din circuit foarte bune, s-au echilibrat valorile în partea superioară, după părerea mea. Măcar să bată din alea primele câteva şi uşor-uşor o să urce în clasament, dacă o ţine tot aşa”, a declarat Ilie Năstase pentru Fanatik.

Sealed with an ACE ????@sorana_cirstea is back in the last 16 in Miami after 10 years! #MiamiOpen pic.twitter.com/va1U7rR9xu