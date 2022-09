După ce au apărut numeroase speculații cu privire la stare de sănătate a celebrului boxer, americanul de 56 de ani a dezvăluit că a suferit o criză majoră de sciatică la momentul respectiv, motiv pentru care a fost nevoit să folosească un scaun cu rotile pentru a se deplasa.

Cum arată Mike Tyson în cele mai recente fotografii apărute pe internet

În urmă cu câteva zile, sportivul a fost fotografiat în New York, în timp ce se îndrepta spre un restaurant, însoțit de o cunoștiință.

Chiar dacă mai sunt vizibile anumite probleme de deplasare, Mike Tyson s-a prezentat într-o dispoziție bună, diferit de felul în care arăta în luna august.

"Aș prefera să fiu plătit cu 8 milioane de euro altundeva"

Întrebat dacă va deveni antrenor, Mike Tyson a precizat recent că nu își dorește acest lucru, i-ar ocupa prea mult și nu ar mai avea timp de nimic. Americanul a explicat dedicarea pe care trebuie să o dețină un antrenor și prezența efectivă cu boxerii.

"Nu am timp, am treburi de făcut, nu am timp să fiu în sală în fiecare zi, toată ziua, asta face un antrenor, este jobul lui, în fiecare zi, nonstop în sală. Aș prefera să fiu plătut cu 8 milioane de euro altundeva decât să stau în sală zilnic. Ascultă, când ești antrenor, ești psihiatru, mamă, tată, tată vitreg, ești totul", au fost cuvintele lui Mike Tyson în podcastul lui Rosie Perez.