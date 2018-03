Sportul le-a dat cele mai mari lectii de viata! Au inceput sa joace tenis dupa ce au ajuns in scaun cu rotile

Au acelasi vis ca Halep, un titlu de Grand Slam, dar suferinta lor e mult mai mare.

Au inceput sa joace tenis dupa ce au ajuns in scaun cu rotile! Ionut a ramas fara picioare de la trei ani, iar Mihai e paralizat de la brau in jos. Amandoi au avut de suferit in urma unor accidente. Cand intra pe terenul de tenis uita de toate greutatile.



"Trebuie sa te concentrezi punct de punct, situatia se schimba de la secunda, la secunda", a declarat Ionut Filisan. "Cand intri pe teren, adversarul este adversar, indiferent ca iti e prieten, tata, mama, efectiv se uita toate", a punctat si Mihai Gaita.

Pana sa joace tenis au facut si alte sporturi paralimpice! Sportul le-a dat cele mai mari lectii de viata.