Superstarul irlandez a povestit un episod de coșmar trăit în Mexic, unde a trecut printr-un tratament halucinogen extrem, folosit în mod normal pentru dependențe severe.

„The Notorious” a dezvăluit pe rețeaua X că a călătorit în Tijuana, Mexic, pentru o terapie cu ibogaină, o substanță psihedelică provenită dintr-o plantă africană. Ibogaine este interzisă în Statele Unite, dar în Mexic este folosită pentru tratarea traumelor și a dependențelor.

Conor McGregor, poveste înfiorătoare din Mexic: „Am văzut moartea cu ochii”

McGregor nu a explicat exact „trauma” pe care a încercat să o vindece, însă mesajul său este unul dintre cele mai tulburătoare publicate de el vreodată.

„Am văzut moartea cu ochii. Am văzut cât de aproape am fost și ce impact ar fi avut asupra copiilor mei. M-am văzut de sus, apoi m-am văzut întins în coșciug. Apoi Dumnezeu a venit la mine în Sfânta Treime. E puternic”, a povestit irlandezul.

Sportivul povestește că tratamentul l-a ținut într-o stare alterată 36 de ore, timp în care a simțit că trece prin propria înmormântare.

„A fost incredibil, intens, revelator. A fost cea mai profundă experiență a vieții mele. M-a salvat. Și, odată cu mine, a salvat și familia mea”, a mai scris irlandezul.

