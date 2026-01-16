Fostul campion mondial la categoria grea încearcă să treacă peste șocul suferit la finalul lunii trecute. Britanicul în vârstă de 36 de ani a scăpat doar cu răni minore în urma incidentului din 29 decembrie, dar impactul emoțional a fost devastator. Sina Ghami și Latif 'Latz' Ayodele, membri ai echipei sale, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau alături de pugilist s-a izbit violent de un camion staționat pe o șosea principală de lângă Lagos.



La mai puțin de trei săptămâni de la tragedie, Joshua a postat un videoclip în care lovește palmarele și se antrenează intens, imaginile fiind însoțite de mesajul sugestiv „mental strength therapy” (tr. - antrenament pentru minte).



Săptămâna trecută, AJ a transmis un mesaj emoționant pe Instagram în memoria antrenorului său de forță, Ghami, și a tehnicianului Ayodele: „Nici măcar nu am realizat cât de speciali sunt. Mă plimbam cu ei și făceam glume, fără să știu că Dumnezeu m-a ținut în prezența unor oameni grozavi. 100% este greu pentru mine, dar știu că este și mai greu pentru părinții lor”.



Viitorul lui Joshua rămâne sub semnul întrebării



Deși imaginile din sală sugerează o posibilă revenire, promotorul Eddie Hearn a explicat pentru Sky Sports că pugilistul are nevoie de o perioadă lungă de recuperare înainte de a lua o decizie concretă privind cariera sa.



„Va avea nevoie de timp fizic, mental, emoțional și spiritual înainte de a lua o decizie cu privire la viitorul său. Cred că va dori să se întoarcă la box, dar va fi decizia lui atunci când momentul va fi potrivit. Cu siguranță nu este o conversație pe care o voi avea cu el prea curând. Singura conversație este «ești bine?», iar uneori constatăm că oamenii afișează acea fațadă că sunt bine, dar ceea ce i s-a întâmplat nu este normal și este sfâșietor pentru toți cei implicați. Când va veni momentul potrivit, cred că își va lua decizia și o veți auzi de la el. Aceasta este singura voce pe care ar trebui să o ascultați în această privință și îi vom oferi timpul necesar pentru a lua acea decizie și pentru a se vindeca”, a spus Eddie Hearn pentru sursa citată mai sus.

