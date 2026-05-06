S-au convins după ce au văzut cât câștigă fotbalistul la FCSB: ”Nu are niciun viitor!”

Israelianul Ofri Arad a ajuns la FCSB la începutul anului, după plecarea de la echipă a lui Adrian Șut. Arad a fost așteptat de Gigi Becali cu mari așteptări, însă patronul de la FCSB a fost dezamăgit de fotbalistul venit de la Kairat Almaty în momentul în care l-a văzut pe teren.

Becali i-a reproșat lui Ofri Arad, care a ajuns accidentat la FCSB, faptul că este prea lent. Israelianul a jucat așadar doar patru meciuri pentru FCSB și a fost titular în unul singur, chiar dacă FCSB a plătit un bonus consistent la semnătură, de 400.000 de euro, și îl plătește regește. Ofri Arad are un salariu de 20.000 de euro la echipa patronată de Gigi Becali.

Până în momentul de față, Ofri Arad a încasat aproximativ 460.000 de euro la FCSB, ceea ce înseamnă că, dacă a evoluat în total 113 minute, israelianul a încasat peste 4.000 de euro în fiecare minut în care s-a aflat pe teren.

După ce au văzut acest calcul, jurnaliștii israelieni susțin că Ofri Arad nu mai are nicio șansă să se impună la FCSB și cred că fotbalistul va părăsi echipa în vară, când, cel mai probabil, susțin ei, va ajunge la Maccabi Haifa.

”Conform unui calcul simplu, israelianul a încasat aproximativ 4.000 de euro pentru fiecare minut petrecut pe teren. Deși a semnat pentru doi ani și jumătate cu FCSB, se pare că nu are niciun viitor în echipă, iar Gigi Becali ar putea să se despartă de el în lunile care urmează.

Becali a spus că vrea să vadă un jucător care atinge mingea și are un impact, iar dacă acest lucru nu se întâmplă în cazul lui Arad, atunci nu este bine pentru el.

Deși valoarea sa este estimată la 1,2 milioane de euro, s-a vorbit despre posibilitatea ca Arad să revină la Maccabi Haifa, unde a bifat 141 de apariții și a câștigat două titluri de campion”, au scris cei de la One.