U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de echipa bosniacă Bosna BH Telecom Sarajevo, cu scorul de 98-90 (20-22, 18-19, 27-27, 33-22), duminică seara, în BTarena, în faza Top 8 a competiţiei de baschet masculin ABA League.

Jocul a fost echilibrat în cea mai mare parte a timpului, dar ''U'' s-a desprins în min. 28 la opt puncte, 67-59. În min. 38, scorul era egal, 86-86, dar oaspeţii au marcat cinci puncte consecutive şi au scăpat în câştigători.

Daron Russell a fost cel mai bun de la ''U'', cu 23 de puncte, 7 pase decisive, Mitchell Creek a reuşit 16 p, 3 recuperări, Iverson Molinar Jones 14 p, 4 pd, Dusan Miletic, 13 p, 8 rec, 4 pd.

De la oaspeţi s-au remarcat Michael Lamor Young Jr, cu 12 puncte, Miralem Halilovic, 12 p, 7 rec, Petar Kovacevic, 13 p, Alfonso Roy Plummer Torres, 12 p, 4 rec, 3 pd, Dontay Caruthers, 12 p, 5 pd, Dzoko Salic, 12 p, 4 rec.

Bosna BH Telecom şi-a luat revanşa după ce a pierdut meciul direct de la Sarajevo, cu 90-93.

''U'' va juca umătorul meci pe 13 aprilie, la Belgrad, cu Steaua Roşie.

Clasament:

1. Dubai Basketball 41 puncte

2. Partizan Mozzart Bet 41

3. Buducnost Voli 39

4. Crvena zvezda MeridianBet 39

5. U-BT Cluj-Napoca 35

6. Cedevita Olimpija 34

7. Bosna BH Telecom 32

8. Igokea m:tel 31

Riga Zelli - CSO Voluntari 80-81 în turul sferturilor ENBL: victorie în penultima secundă de joc

CSO Voluntari a învins echipa letonă Riga Zelli, cu scorul de 81-80 (25-23, 11-19, 24-24, 21-14), duminică, în deplasare, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii nord-europene de baschet masculin (ENBL).

Victoria ilfovenilor, deţinătorii trofeului, a fost adusă de coşul de două puncte marcat de Michael Anthony Caffey în penultima secundă de joc. Riga Zelli a condus cu 80-76, când mai erau două minute şi 20 de secunde, dar CSO Voluntari a smuls victoria.

Lee Edward Skinner, cu 21 puncte, 5 recuperări, 4 pase decisive, Kodi Andrew Justice, 19 p, 4 rec, 3 pd, şi Solomon Devin Young, 16 p, 8 rec, au fost cei mai buni jucători ai oaspeţilor.

De la baltici s-au remarcat Frankie Fidler, 19 p, 5 rec, Rolands Sulcs, 14 p, Khalil Kyrie Shabazz, 12 p, 4 rec, 4 pd, Christian Ifeanyi Chukwu Orji Anigwe, 10 p, 8 rec.

Manşa secundă se va disputa pe 9 aprilie, la Voluntari. Info: Agerpres