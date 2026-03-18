U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de echipa turcă Bahceşehir Koleji Istanbul, cu scorul de 75-72 (18-18, 21-20, 22-18, 14-16), marţi seara, la Istanbul, în sferturile competiţiei de baschet masculin EuroCup.

Bahceşehir Koleji Istanbul - U-BT Cluj 75-72 și ardelelenii sunt OUT

După o primă jumătate de meci echilibrată, Bahceşehir a reuşit să aibă un avantaj de cinci puncte înaintea ultimului sfert (61-56).

''U'' a avut un început remarcabil de ultim sfert, cu un parţial 8-0, dar apoi gazdele au revenit şi s-au impus pe un final strâns. Clujenii aveau avantaj, 71-70, când mai erau 86 de secunde, dar Bahceşehir a reuşit să se impună.

Daron Russell, cel mai bun de la U Cluj

Daron Russell, cu 23 de puncte, 4 pase decisive, a fost cel mai bun om de la campioana României.

Nighael Ceaser a contribuit cu 12 puncte, 10 recuperări, iar Karel Guzman a adăugat 7 puncte, 10 rec.

De la Bahceşehir s-au remarcat Malachi Flynn, cu 16 p, 10 rec, Balsa Koprivica, 12 p, 3 rec, Tyler Cavanaugh, 10 p, 5 rec, Trevion Williams, 11 p, 16 rec.

Cele două echipe s-au înfruntat şi în sezonul regulat, Bahceşehir câştigând atât la Cluj-Napoca (98-90), cât şi la Istanbul (84-72), scrie Agerpres.