VIDEO Campioana en-titre care nu joacă în sezonul regular din România, încă o victorie în Europa!

Campioana en-titre care nu joacă &icirc;n sezonul regular din Rom&acirc;nia, &icirc;ncă o victorie &icirc;n Europa! Baschet
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Succes clar pentru U-BT Cluj.

TAGS:
U-BT ClujKarel GuzmanSaulius KulvietisMitchell CreekDusan Miletic
Din articol

U-BT Cluj-Napoca a învins clar echipa sârbă Borac Mozzart Cacak, cu scorul de 97-76 (24-20, 16-18, 30-19, 27-19), sâmbătă seara, în BTarena din Cluj-Napoca, în competiţia de baschet masculin ABA League.

Campioana României a reuşit a treia sa victorie în competiţia regională europeană, după o repriză secundă excelentă.

Karel Guzman și Saulius Kulvietis, impecabili în U-BT Cluj - Borac Mozzart Cacak 97-76

Cubanezul Karel Guzman a făcut un meci remarcabil, cu 17 puncte, 13 recuperări şi 4 pase decisive pentru ''U''.

Şi lituanianul Saulius Kulvietis a avut o evoluţie excelentă, cu 20 p, 5 rec, 10 pd.

S-au mai evidenţiat Mitchell Creek, cu 15 p, 8 rec, 3 pd, Dusan Miletic, cu 14 p, 4 rec, 4 pd, Patrick Richard, cu 12 p, 4 rec, 6 pd, şi Trey Woodbury, cu 11 p, 3 pd.

Cei mai buni de la oaspeţi au fost Diante Raynard Baldwin, cu 17 p, 3 pd, şi Pavle Nikolic, 17 p, 3 rec.

În etapa a 7-a, U-BT Cluj-Napoca va juca în deplasare cu formaţia muntenegreană SC Derby Podgorica, pe 14 noiembrie.

Echipa din Cluj-Napoca este campioana en-titre din Liga Națională de Baschet Masculin și nu participă la sezonul regular, fiind calificată direct în play-off-ul pentru titlu.

Clasamentul Grupei A din ABA League

1. Dubai Basketball 10 puncte (5 jocuri)

2. Partizan Mozzart Bet 9 (5)

3. Igokea m:tel 9 (5)

4. U-BT Cluj-Napoca 8 puncte (5 jocuri)

5. FMP Soccerbet 8 (5)

6. SC Derby 7 (5)

7. KK Split 6 (5)

8. Borac Mozzart 6 (5)

9. KK Krka 6 (6)

Info: Agerpres

Foto și video: U-BT Cluj-Napoca

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese
Exercițiu NATO de amploare, &icirc;n Rom&acirc;nia. Mii de militari vor dormi &icirc;n c&acirc;mp deschis, &icirc;n tranșee, fără acces la săli de mese
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
ULTIMELE STIRI
Unirea Slobozia - CFR Cluj, GOOOOOL și scene halucinante ACUM! Daniel Pancu debutează pe banca singurei echipe care a primit gol meci de meci
Unirea Slobozia - CFR Cluj, GOOOOOL și scene halucinante ACUM! Daniel Pancu debutează pe banca singurei echipe care a primit gol meci de meci
&bdquo;Play on Sport&rdquo;, ACUM pe Youtube Sport.ro și pe VOYO! Costin Ștucan are invitați speciali
„Play on Sport”, ACUM pe Youtube Sport.ro și pe VOYO! Costin Ștucan are invitați speciali
Decizia surprinzătoare luată de Gigi Becali pentru meciul cu Hermanntadt! Cum arată primul &rdquo;11&rdquo; al lui FCSB
Decizia surprinzătoare luată de Gigi Becali pentru meciul cu Hermanntadt! Cum arată primul ”11” al lui FCSB
Dennis Man &icirc;n AZ Alkmaar - PSV Eindhoven, LIVE TEXT pe Sport.ro!
Dennis Man în AZ Alkmaar - PSV Eindhoven, LIVE TEXT pe Sport.ro!
Inter - Lazio, &icirc;ncă un derby &icirc;n Serie A pentru Cristi Chivu, de la ora 21:45!
Inter - Lazio, încă un derby în Serie A pentru Cristi Chivu, de la ora 21:45!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Epava&ldquo; luată de Lucescu la națională: &bdquo;rupe&ldquo; banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

„Epava“ luată de Lucescu la națională: „rupe“ banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

Djokovic, bomba de la miezul nopții: &bdquo;Sunt trist, dar trebuie să vă anunț&hellip;&ldquo;

Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…“

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: 5 stele!

Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"

Ungurii anunță primul transfer al iernii la FCSB! Fundașul de 1 milion dorit de Becali, scos din lot

Ungurii anunță primul transfer al iernii la FCSB! Fundașul de 1 milion dorit de Becali, scos din lot



Recomandarile redactiei
Decizia surprinzătoare luată de Gigi Becali pentru meciul cu Hermanntadt! Cum arată primul &rdquo;11&rdquo; al lui FCSB
Decizia surprinzătoare luată de Gigi Becali pentru meciul cu Hermanntadt! Cum arată primul ”11” al lui FCSB
Florin Cernat a pus m&acirc;na pe telefon și l-a convins să semneze: &bdquo;Luați-l repede, e bun&rdquo;
Florin Cernat a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze: „Luați-l repede, e bun”
&Icirc;ncă un club din Superliga a primit interdicție la transferuri
Încă un club din Superliga a primit interdicție la transferuri
Unirea Slobozia - CFR Cluj, GOOOOOL și scene halucinante ACUM! Daniel Pancu debutează pe banca singurei echipe care a primit gol meci de meci
Unirea Slobozia - CFR Cluj, GOOOOOL și scene halucinante ACUM! Daniel Pancu debutează pe banca singurei echipe care a primit gol meci de meci
Andrei Nicolescu, replică dură după atacul lui Robert Ilyeș: &rdquo;Aerul de Liga 1 a schimbat percepțiile unora!&rdquo;
Andrei Nicolescu, replică dură după atacul lui Robert Ilyeș: ”Aerul de Liga 1 a schimbat percepțiile unora!”
Alte subiecte de interes
U Cluj l-a transferat pe căpitanul naționalei Finlandei!
U Cluj l-a transferat pe căpitanul naționalei Finlandei!
Cu cine va juca U-BT Cluj &icirc;n manșă unică pentru un loc &icirc;n semifinalele EuroCup. Vor fi 10.000 de fani la Cluj-Napoca!
Cu cine va juca U-BT Cluj în manșă unică pentru un loc în semifinalele EuroCup. Vor fi 10.000 de fani la Cluj-Napoca!
U-BT Cluj, victorie senzațională &icirc;n deplasare &icirc;n EuroCup! &rdquo;Guz ne-a zis că &icirc;i place &icirc;n Italia și mai vine&rdquo;
U-BT Cluj, victorie senzațională în deplasare în EuroCup! ”Guz ne-a zis că îi place în Italia și mai vine”
U-BT Cluj, victorie uriașă &icirc;n EuroCup &icirc;n fața finalistei din sezonul trecut!
U-BT Cluj, victorie uriașă în EuroCup în fața finalistei din sezonul trecut!
Transfer la U Cluj! &rdquo;Now U re black and white&rdquo;
Transfer la U Cluj! ”Now U're black and white”
CITESTE SI
&rdquo;Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane&rdquo;. Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

stirileprotv ”Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane”. Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. &rdquo;&Icirc;mi dădeau lacrimile de fiecare dată&rdquo;

protv Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. ”Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată”

Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: &bdquo;S-a plătit practic singură&rdquo;

stirileprotv Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!