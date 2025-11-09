U-BT Cluj-Napoca a învins clar echipa sârbă Borac Mozzart Cacak, cu scorul de 97-76 (24-20, 16-18, 30-19, 27-19), sâmbătă seara, în BTarena din Cluj-Napoca, în competiţia de baschet masculin ABA League.

Campioana României a reuşit a treia sa victorie în competiţia regională europeană, după o repriză secundă excelentă.

Karel Guzman și Saulius Kulvietis, impecabili în U-BT Cluj - Borac Mozzart Cacak 97-76



Cubanezul Karel Guzman a făcut un meci remarcabil, cu 17 puncte, 13 recuperări şi 4 pase decisive pentru ''U''.

Şi lituanianul Saulius Kulvietis a avut o evoluţie excelentă, cu 20 p, 5 rec, 10 pd.

S-au mai evidenţiat Mitchell Creek, cu 15 p, 8 rec, 3 pd, Dusan Miletic, cu 14 p, 4 rec, 4 pd, Patrick Richard, cu 12 p, 4 rec, 6 pd, şi Trey Woodbury, cu 11 p, 3 pd.

Cei mai buni de la oaspeţi au fost Diante Raynard Baldwin, cu 17 p, 3 pd, şi Pavle Nikolic, 17 p, 3 rec.

În etapa a 7-a, U-BT Cluj-Napoca va juca în deplasare cu formaţia muntenegreană SC Derby Podgorica, pe 14 noiembrie.

Echipa din Cluj-Napoca este campioana en-titre din Liga Națională de Baschet Masculin și nu participă la sezonul regular, fiind calificată direct în play-off-ul pentru titlu.

Clasamentul Grupei A din ABA League



1. Dubai Basketball 10 puncte (5 jocuri)

2. Partizan Mozzart Bet 9 (5)

3. Igokea m:tel 9 (5)

4. U-BT Cluj-Napoca 8 puncte (5 jocuri)

5. FMP Soccerbet 8 (5)

6. SC Derby 7 (5)

7. KK Split 6 (5)

8. Borac Mozzart 6 (5)

9. KK Krka 6 (6)

