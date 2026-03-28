Principalii marcatori ai partidei au fost Gibson 24 puncte, Nikolic 10, pentru gazde, respectiv Molinar 21, Ceaser 17, Kulvietis 15, Miletic 14, Creek 14, pentru U BT Cluj.

Nici la meciul de la Ljubljana, la fel ca în urmă cu câteva zile, antrenorul Mihai Silvăşan nu a avut disponibili patru jucători de bază - Guzman, Taylor, Woodbury şi Richard.

În primele meciuri din optimile Ligii Adriatice, U BT Cluj a obţinut rezultatele: 85-97 cu Steaua Roşie Belgrad, 89-94 cu Buducnost, 93-90 cu KK Bosna şi 98-95 cu Cedevita.

Urmează meciurile U – KK Bosna (5 aprilie), Steaua Roşie Belgrad – U (13 aprilie), U – Buducnost (19 aprilie).

U BT Cluj s-a calificat în Top 8 după ce a încheiat grupa A pe locul 3, cu un bilanţ de 10 victorii şi 6 eşecuri (26 puncte).

Primele şase echipe din Top 8 şi două provenite din turneul play-in se vor califica în sferturi, în care se va juca în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, între 8-22 mai.

Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. În această stagiune are 18 echipe. Partizan Belgrad a câştigat cele mai multe trofee – 8.

Campioana României a jucat în acest sezon şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, în care a atins pentru a treia oară consecutiv faza sferturilor de finală.

În aceste condiţii, în U BT Cluj va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe. În februarie, campioana României a jucat la Turneul F8 al Cupei României, cucerind trofeul.

news.ro