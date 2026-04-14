U BT Cluj e la înălțime: jucătorii incluși în a doua echipă ideală a BKT EuroCup

Campioana U BT Cluj nu a trecut nici în acest sezon de faza sferturilor de finală, însă doi dintre jucătorii săi au avut prezenţe constante în topurile statistice săptămânale, astfel că au fost incluşi în a doua echipă ideală a competiţiei, în urma voturilor fanilor, mass-media, antrenorilor şi căpitanilor de echipă.

Chiar dacă echipa antrenată de Mihai Silvăşan s-a oprit în sferturi, fundaşul Daron Russell continuă să ocupe prima poziţie în clasamentul punctelor marcate pe meci şi locul secund în clasamentul paselor decisive adunate pe întâlnire. El a înregistrat medii de 19.8 puncte, 3.6 recuperări şi 6.2 pase decisive, performanţe care l-au clasat pe locul 4 în ierarhia indicelui de eficienţă, cu o medie de 20.5.

La rândul său, Mitch Creek a contribuit cu 17.7 puncte, 4.1 recuperări şi 2.1 pase decisive pe meci. Evoluţiile sale din cele 19 partide disputate în a doua competiţie ca valoare din Europa i-au adus un indice al eficienţei de 19.8, a cincea cea mai bună medie dintre jucători.

Din a doua echipă ideală a sezonului 2025-2026 din BKT EuroCup mai fac parte Anthony Brown (Beşiktaş), Both Gach şi Darius McGhee (ambii de la JL Bourg).

”Creek şi Russell se alătură lui Patrick Richard, Emanuel Căţe şi Zavier Simpson pe lista jucătorilor care au evoluat pentru echipa noastră şi au fost incluşi, de-a lungul timpului, în a doua echipă ideală a competiţiei”, a transmis U BT Cluj, după anunţul organizatorilor BKT EuroCup, scrie News.ro.