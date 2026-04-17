Fostul sportiv a decedat în Santana do Parnaiba, în zona metropolitană a orașului Sao Paulo, după ce i s-a făcut rău. Cauza exactă a decesului nu a fost comunicată oficial, dar brazilianul se lupta de mai mult timp cu o tumoră cerebrală.

O carieră de excepție în Italia

Supranumit „Mano Santa”, Schmidt a ajuns în campionatul italian în anul 1982. El a jucat pentru echipa din Caserta până în 1990, perioadă în care a ajutat decisiv la ascensiunea clubului, iar ulterior s-a transferat la Pavia.

Familia fostului baschetbalist a confirmat vestea printr-un mesaj public, explicând dificultățile prin care a trecut acesta.

„Cu profund regret anunțăm trecerea în neființă a lui Oscar Schmidt, unul dintre cele mai mari nume din istoria baschetului mondial și o figură de o imensă valoare umană și sportivă

Timp de peste 15 ani, Oscar și-a înfruntat bătălia împotriva unei tumori pe creier cu curaj, demnitate și reziliență, rămânând un exemplu de determinare, generozitate și dragoste pentru viață”, a transmis familia acestuia.

Priveghiul și slujba de înmormântare vor fi evenimente restrânse, fiind rezervate exclusiv membrilor familiei și prietenilor apropiați.