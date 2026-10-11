Principalii marcatori ai partidei au fost Kullamae 19 puncte, Smart 18, McCreary 11, Bess 10, pentru U BT Cluj, respectiv Wright 14, Okobo 12, Kabengele 12, Bacon 11, Mintz 11, pentru Dubai Basketball, în prezenţa a 6.228 spectatori.

Fanii s-au bucurat de un moment special în debutul partidei, care a fost marcat prin aruncarea simbolică de către Rob Thomson, fostul pivot american-rwandez al campioanei României, cu care câştiga titlul în 2011.

În celelalte partide ale etapei: SC Derby – Bosna 91-100, Ilirija – Spartak 76-82. Duminică se mai joacă Mega Superbet – Zadar şi Partizan Belgrad – BC Viena.

Campioana României a obţinut prima victorie în runda anterioară, 95-84, iar disputa din prima etapă, cu Mega Basket, a fost amânată.

Numărul echipelor participante în această stagiune a crescut de la 18 la 20.

U BT Cluj va avea în continuare următorul program: Spartak Subotica – U BT Cluj (18 octombrie), SC Derby – U BT Cluj (23 octombrie), Partizan Belgrad – U BT Cluj (2 noiembrie), U BT Cluj – Bosna Telecom (8 noiembrie), U BT Cluj - Perspektiva Ilirija (14 noiembrie), U BT Cluj – Zadar (22 noiembrie).

Partidele retur se dispută începând din 6 decembrie.

După desfăşurarea celor 18 etape, primele patru clasate se vor califica în Top 8, acolo unde se vor duela doar cu celelalte patru formaţii venite din cealaltă grupă, în meciuri tur-retur, în perioada 6 februarie – 19 aprilie 2027.

La finalul fazei Top 8, primele 6 echipe vor obţine calificarea în sferturile de finală ale competiţiei. Ocupantele locurilor 7 şi 8 se vor duela cu formaţiile de pe locurile 9 şi 10 din Play-Out, într-un Play-In-Tournament, pentru ultimele două locuri din sferturile de finală.

Sferturile de finală vor avea loc între 7-16 mai, iar Turneul F4 între 27-29 mai.

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