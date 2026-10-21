A fost un meci dur, cu multe faulturi, proteste, huiduieli din tribune şi eliminarea antrenorului Mihai Silvăşan în minutul 25, după proteste vehemente la adresa arbitrajului. Şi secundul Isaac Jenkins a primit tehnic, în minutul 33, tot pentru contestarea arbitrajului.

Principalii marcatori ai meciului au fost Plavsic 14 puncte, Hill 14, Smart 14, Mc Creary 11, pentru U BT Cluj, respectiv Kennedy 16, Scott 15, Jones 14, Evans 12, pentru London Lions, în prezenţa a 5.987 de spectatori.

Din minutul 25, campioana României a jucat fără antrenorul Mihai Silvăşan pe banca tehnică, acesta fiind eliminat cu două greşeli tehnice, în urma protestelor vehemente la adresa arbitrajului.

Meciul a fost extrem de tensionat, în condiţiile în care fanii doreau o revanşă în faţa britanicilor, care au eliminat U BT Cluj în sferturile competiţiei în urmă cu doi ani. Confruntarea dintre cele două echipe a fost una dură, fizică, iar arbitrii au arătat şi ezitări în maniera de acordare a faulturilor. Din sfertul trei, atmosfera din BT Arena a fost plină de fluierături şi huiduieli la adresa adversarilor şi arbitrilor.

London Lions s-a impus însă, în pofida atmosferei din BT Arena, dar şi cu un joc mai solid în faţa campioanei României.

În etapa a IV-a din grupă s-a mai jucat partida Turk Telekom – Siauliai 84-94, celelalte dispute fiind programate între Skyliners Frankfurt – La Laguna Tenerife şi Maxima Roma – Umana Reyer Veneţia.

În 27 octombrie, campioana României va juca în deplasare, cu Skyliners Frankfurt, în etapa a V-a.

Rezultatele obţinute anterior de U BT Cluj în grupa B: 55-89 cu Maxima Roma, 98-92 cu Umana Reyer Veneţia şi 93-75 cu Siauliai.

Campioana României participă pentru a cincea oară consecutiv în BKT EuroCup, iar în ultimele trei sezoane a atins sferturile competiţiei.

Meciurile din cele patru grupe se vor încheia în 13 ianuarie şi vor fi urmate de fazele eliminatorii – optimi cu primele patru calificate (2-12 februarie), sferturi (9-19 martie), semifinale (31 martie – 9 aprilie) şi finală (21-30 aprilie), în sistemul ”cel mai bun din trei partide”.

Campioana României a primit în această vară licenţă pe cinci ani pentru BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, după Euroligă.

Deţinătoarea trofeului este JL Bourg.

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