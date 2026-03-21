Unicul gol al partidei a venit după o gafă uriașă a lui Căbuz, portarul convocat de urgență la echipa națională după ce Mihai Popa a suferit o accidentare. Borța a pasat în spate pentru Căbuz, iar portarul piteștenilor a încercat să degajeze din prima, dar mingea a sărit, iar portarul a dat pe lângă și nu a mai putut decât să urmărească balonul cum intră în poartă.

Andrei Coubiș: ”Am avut un pic de noroc și am luat trei puncte!”

Andrei Coubiș a reacționat după victoria norocoasă obținută de ”Șepcile Roșii” în fața piteștenilor. Fundașul ardelenilor a recunoscut că victoria a fost una norocoasă și că, dacă nu ar fi apărut gafa lui Cătălin Căbuz, meciul s-ar fi îndreptat către un 0-0.

Coubiș a vorbit și despre convocarea la echipa națională pentru barajul cu Turcia. Fundașul, care în urmă cu câțiva ani refuzase naționala României, pentru a-și încerca norocul cu reprezentativa Italiei, a transmis că este foarte bucuros că a primit convocarea și a mărturisit că, dacă U Cluj ar câștiga un trofeu, ar fi cel mai frumos sezon al carierei.

”Un pic de noroc pentru noi. Ăsta a fost meciul. Dacă nu dai gol, ori se întâmplă din astea, ori joci să nu primești gol, mai bine să se termine 0-0, dar am avut un pic de noroc și am luat trei puncte.

Vom lua meci cu meci, nu ne gândim pe termen lung. Vom aborda tare fiecare meci, ca să luăm cele trei puncte. Calitatea noastră este că suntem amândoi cu același gând, luptăm unul pentru celălalt și cred că asta face diferența.

Nu mă așteptam, sincer. Eu am venit în România să lupt pentru convocarea la echipa națională. Când mi-au zis că voi merge la națională, am primit vestea cu mare bucurie. Abia aștept să mă duc la echipa națională. Va fi cel mai bun an din cariera mea”, a spus Andrei Coubiș după meci.