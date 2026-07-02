Clujenii au transferat un uriaș de 1,98 m din America!

Campioana U BT Cluj anunţă, joi seară, transferul jucătorului american Javon Bess, ultima dată la Igokea Aleksandrovac, adversară în Liga Adriatică.

Javon Bess are 1.98 metri, joacă pe poziţia 3 şi are 30 de ani.

După ce a evoluat în NCAA şi G-League, Bess a ajuns în Islanda, la UMF Tindastoll Sauoarkrokur, de unde s-a transferat în 2022 la formaţia germană BG Göttingen, iar apoi la Würzburg, unde a fost ales cel mai bun apărător al sezonului 2023-2024.

Bess a mai fost adversar al U BT Cluj şi în ianuarie 2025, când juca la Turk Telekom Ankara, angrenată şi ea în BKT EuroCup.

Pentru jucătorul american a urmat transferul la Igokea, cu care a jucat în Liga Adriatică şi în Liga Campionilor.

Javon Bess este al şaselea transfer realizat de U-Banca Transilvania în această vară, după Bobe Nicolescu, Otis Livingston II, Jalyn McCreary, Dušan Beslać şi Malcolm Hill.

”Un jucător extrem de puternic din punct de vedere fizic, care se poate apăra fără probleme la toate poziţiile între 1 şi 4. Este un jucător de echipă, cu un caracter deosebit. Avem nevoie de astfel de jucători, care pot să ajute echipa să câştige prin intensitatea şi prin calităţile lor fizice. A fost desemnat cel mai bun apărător în Germania în urmă cu două sezoane, are experienţă şi a şi fost coleg cu Otis Livingston II. Ne bucurăm că se alătură echipei noastre şi ne dorim să avem succes împreună”, a declarat antrenorul Mihai Silvăşan.

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